Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости КНДР

Ким Чен Ын (Фото: Linh Pham / Getty Images)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину отметил вклад Красной Армии в освобождение Кореи от японской оккупации, передает ЦТАК.

«В поздравительной телеграмме товарищ Ким Чен Ын по случаю 77-летия освобождения Кореи от имени правительства КНДР и корейского народа послал теплый привет президенту России, российскому правительству и народу», — говорится в заявлении.

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем независимости и указал, что Москва и Пхеньян продолжат расширять всестороннее сотрудничество. «Это полностью отвечает интересам народов наших двух стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорилось в его телеграмме.

15 августа 1945 года Корея перестала быть колонией Японии, когда император Хирохито объявил о капитуляции. Эта дата отмечается как в Северной, так и Южной Корее. В освобождении Корее помогали войска СССР и США.