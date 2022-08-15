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В Нижнем Тагиле пять человек погибли при столкновении легковушки и скорой

Ночью 15 августа в Нижнем Тагиле в Свердловской области столкнулись Hyundai и скорая помощь, в результате погибли пять человек, среди которых есть есть подростки, сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла около 3:00 (1:00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции в центре города. Рядом с перекрестком находится станция скорой помощи.

«По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с двигавшемся автомобилем скорой медицинской помощи «Газель», — говорится в сообщении.

В результате погибли водитель легкового автомобиля и три пассажира, а также фельдшер скорой помощи. Четвертый пассажир Hyundai и водитель «Газели» госпитализированы.

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ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах указал, что подростки угнали автомобиль и на скорости 170 км\ч пытались скрыться от полиции, когда врезались в ехавшую на вызов скорую. «РИА Новости» со ссылкой на МВД региона пишут, что от сильного удара Hyundai загорелся, тела погибших в нем получили сильные повреждения.

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