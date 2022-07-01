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Суд в Костроме приговорил убийц девочки к пожизненному заключению

Фото: kosoblsud44 / Telegram
Фото: kosoblsud44 / Telegram

Костромской областной суд приговорил двоих мужчин, убивших пятилетнюю девочку в начале января, к пожизненному лишению свободы, а также взыскал по 2 млн руб. с каждого в пользу потерпевших, сообщает суд в Telegram.

«Приговором Костромского областного суда от 1 июля 2022 года несмотря на признание фигурантами дела вины, оказание содействия следствию и ссылки на состояние здоровья, каждому из них назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если приговор будут обжаловать, проверять его законность будет Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Управление Следственного комитета по Костромской области уточняет, что приговор вынесли костромчанам Денису Герасимову и Вадиму Белякову. «В зависимости от роли и участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 131, ч. 4, 5 ст. 132, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 105 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство малолетнего)», — сообщили в ведомстве.

СК возбудил дело о халатности после убийства девочки в Костроме
Общество
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Убийство произошло 4 января. Мужчины похитили пятилетнюю девочку на улице Северной Правды в Костроме и скрылись с ней в неизвестном направлении. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения, но это не помогло найти ребенка. Пропавшую девочку искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города.

Спустя два дня подозреваемых арестовали. В СК сообщали, что задержанные признались в совершении преступления. Один из них — 44-летний мужчина — ранее уже был судим, добавили в ведомстве.

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Также СК возбудил дело о халатности после убийства девочки. По версии следствия, должностные лица городского отдела полиции №2 «ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным».

Теги
Кострома суд пожизненное заключение убийство детей
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В Костроме суд арестовал подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
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СК возбудил дело о халатности после убийства девочки в Костроме
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В Костроме двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки
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