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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Россия скоро пройдет пик заболеваемости коронавирусом, в ближайшие неделю-две начнется ее спад, заявил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

По словам ученого, пока нельзя сказать, пройден ли пик новой волны пандемии в стране или нет, картина станет яснее к концу следующей недели.

«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией», — сказал он. По мнению Нетесова, именно из этой страны в последние недели в Россию «завозится» COVID-19.

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По данным на 14 августа, за прошедшие сутки в стране выявили 28 982 новых случая заражений коронавирусом. Уже второй день подряд число новых заболевших превышает 28 тыс. При этом до августа последний раз количество выявленных за сутки новых случаев достигало этого значения в марте. За две недели месяца заболеваемость в стране выросла более чем в 2,5 раза.

Академик отметил, что реальное число случаев коронавируса в стране, вероятно, больше, поскольку не все люди, у которых есть симптомы, сходные с признаками COVID-19, тестируются.

Теги
коронавирус COVID-19 РАН заболеваемость
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