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В Пенсильвании автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Пенсильвании пострадали 13 человек из-за въехавшего в толпу автомобиля

В американском штате Пенсильвания, городе Бервик, в результате аварии пострадали 13 человек, они находятся в больнице в соседнем городе Данвилл, сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на представителя медицинского центра Geizinger Натали Бирн.

«По состоянию на 8:30 вечера в субботу, 13 августа, (03:30 14 августа мск) Geizinger оказывает помощь 13 пациентам после инцидента в Бервике. Персонал оценивает пациентов для получения надлежащего ухода», — говорится в ее сообщении.

По данным телеканала, около 18:30 13 августа (01:30 14 августа мск) автомобиль врезался в группу людей, участвовавших в благотворительном вечере, посвященном погибшим при пожаре в соседнем Нескопеке. Пожар произошел 6 августа, тогда сгорел двухэтажный жилой дом, погибли десять человек, троим удалось выбраться.

Семь человек пострадали во время стрельбы у Стены Плача
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Фото:Ammar Awad / Reuters

По информации портала Patriot News, водитель скрылся с места происшествия и позднее попал в еще одну аварию в Нескопеке. Полиция задержала по крайней мере одного подозреваемого, указывает портал. Вместе с тем местное отделение телеканала ABC сообщает, что коронер округа Люцерн Фрэнсис Хакен подтвердил, что его команду направили на место происшествия в районе Нескопек. Подробности происшествия не уточняются.

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