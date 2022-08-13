Единоросс из Сибири в День физкультурника показал, как упал с велосипеда

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Порошенко заметили в аэропорту Варшавы Политика, 21:26
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл и опустился на последнее место в АПЛ Спорт, 21:25
Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на первый матч сезона Спорт, 21:16
Глава Татарстана призвал частично вернуть масочный режим в регионе Общество, 21:12
Румынский пловец побил державшийся 13 лет мировой рекорд Спорт, 21:02
Международный фестиваль фейерверков в Москве. Прямая трансляция Общество, 21:00
Единоросс из Сибири в День физкультурника показал, как упал с велосипеда Общество, 20:50
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 20:49
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны Словакии отчиталось о поставке Украине четырех САУ Zuzana Политика, 20:36
«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола к 35-й минуте матча АПЛ Спорт, 20:22
Сделавший Deutsche Bank мировым финансовым гигантом банкир умер от рака Финансы, 20:12
Российский защитник НХЛ получил вторую за год тяжелую травму Спорт, 20:02
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 20:01
VK, WhatsApp, iOS: что изменится для пользователей в ближайшее время Life, 20:00
Общество ,  
0 

Единоросс из Сибири в День физкультурника показал, как упал с велосипеда

Новосибирский единоросс Конько в День физкультурника выложил видео падения с велосипеда

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько в День физкультурника опубликовал во «ВКонтакте» пост с поздравлением, где прикрепил видео своего падения с велосипеда.

Депутат поздравил с праздником «спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься» и рассказал, что сам занимается «плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах», а на работу ездит на велосипеде. За этим следует 12-секундное видео, где Конько едет на велосипеде по тротуару, затем отпускает руль и падает. Ролик снят рядом с общественной приемной депутата в Новосибирске.

Конько является депутатом заксобрания региона шестого и седьмого созывов, в составе последнего он вступил в свои полномочия в 2020 году. Входит в комиссию по экологии, а также работает в составе комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Также является директором новосибирской строительной компании «Соболь», которая проводила работы, в частности, в жилом массиве «Плющихинский» — он относится к избирательному участку Конько.

Байден упал с велосипеда во время прогулки. Видео
Политика

Как пишет NGS.RU, во время первой предвыборной кампании депутат обещал жителям жилмассива отремонтировать и расширить дорогу, но когда через год она так и не появилась, жители «Плющихинского» стали писать у него в соцсетях вопрос «Где дорога?». В прошлом году Конько судили за организацию митинга во время пандемии: он организовал акцию, чтобы отстоять сквер в этом районе.

Этим летом депутат уже выкладывал видео с поездкой на велосипеде, но в том ролике он не упал. Судя по кадрам, Конько ехал возле той же общественной приемной. В видео депутат попросил подписчиков поделиться мнением о передвижении на велосипедах, самокатах и сегвеях в городе. Он сам отметил, что у него «сложилось свое мнение, насколько это удобно или неудобно», но каково оно, депутат не рассказал.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Теги
Новосибирск Единая Россия спорт депутат
Материалы по теме
Байден упал с велосипеда во время прогулки. Видео
Политика
Байден после падения внес изменения в свой велосипед
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter