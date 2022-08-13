Новосибирский единоросс Конько в День физкультурника выложил видео падения с велосипеда

Единоросс из Сибири в День физкультурника показал, как упал с велосипеда

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько в День физкультурника опубликовал во «ВКонтакте» пост с поздравлением, где прикрепил видео своего падения с велосипеда.

Депутат поздравил с праздником «спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься» и рассказал, что сам занимается «плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах», а на работу ездит на велосипеде. За этим следует 12-секундное видео, где Конько едет на велосипеде по тротуару, затем отпускает руль и падает. Ролик снят рядом с общественной приемной депутата в Новосибирске.

Конько является депутатом заксобрания региона шестого и седьмого созывов, в составе последнего он вступил в свои полномочия в 2020 году. Входит в комиссию по экологии, а также работает в составе комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Также является директором новосибирской строительной компании «Соболь», которая проводила работы, в частности, в жилом массиве «Плющихинский» — он относится к избирательному участку Конько.

Как пишет NGS.RU, во время первой предвыборной кампании депутат обещал жителям жилмассива отремонтировать и расширить дорогу, но когда через год она так и не появилась, жители «Плющихинского» стали писать у него в соцсетях вопрос «Где дорога?». В прошлом году Конько судили за организацию митинга во время пандемии: он организовал акцию, чтобы отстоять сквер в этом районе.

Этим летом депутат уже выкладывал видео с поездкой на велосипеде, но в том ролике он не упал. Судя по кадрам, Конько ехал возле той же общественной приемной. В видео депутат попросил подписчиков поделиться мнением о передвижении на велосипедах, самокатах и сегвеях в городе. Он сам отметил, что у него «сложилось свое мнение, насколько это удобно или неудобно», но каково оно, депутат не рассказал.