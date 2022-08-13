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91-летнюю актрису Людмилу Хитяеву из «Тихого Дона» госпитализировали

Людмила Хитяева
Людмила Хитяева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Советскую и российскую актрису Людмилу Хитяеву госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с травмой головы, сообщают ТАСС и «Известия».

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина подтвердила агентству, что Хитяева попала в НИИ им. Н.В. Склифосовского, но с какой травмой, не указала. Бывший муж актрисы, спортсмен Валерий Леонтьев, сообщил ТАСС, что состояние Хитяевой удовлетворительное, у нее «синяк» и сильно разбито лицо. Источник «Известий» рассказал, что актриса упала у себя дома в центре Москвы и получила травму головы, ее направили в отделение нейрохирургии.

РБК обратился за комментарием к Людмиле Хитяевой, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и к директору Гильдии актеров кино Валерии Гущиной.

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Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде (тогда — Горький). В 1948 году она поступила в местное театральное училище, через четыре года начала работать в горьковском драматическом театре. Она играла в спектаклях по пьесам Лопе де Веги, Максима Горького, Виктора Розова и др.

В 1957 году началась карьера Хитяевой в кино: свою первую роль, сразу главную, она сыграла в фильме «Екатерина Воронина» по одноименному роману Анатолия Рыбакова. В следующем году она появилась в «Тихом Доне» по роману Михаила Шолохова (играла Дарью Мелехову, жену брата главного героя), а через год — в еще одной картине по шолоховскому произведению, «Поднятая целина» (роль Гликерии Нагульновой). В 1962 году стала актрисой киностудии им. М. Горького.

Всего Хитяева сыграла более чем в 40 фильмах. В 1983 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, в 2002-м она была награждена орденом Почета.

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