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Один человек погиб из-за обрушения сцены на фестивале в Испании

Один человек погиб и 17 пострадали из-за обрушения сцены на фестивале в Испании

Несколько конструкций и частей сцены рухнули во время празднования фестиваля Medusa в испанской Валенсии из-за сильного ветра, пишет газета El Pais со ссылкой на службу спасения.

Это произошло около 4:00 (5:00 мск) 13 августа. Фестиваль проходил в районе Кульера в Валенсии. По данным газеты, обрушилась большая вывеска у главного входа на фестиваль, а также части сцены, одна из которых упала на людей.

В результате погиб один человек — 28-летний мужчина, 17 человек пострадали, у троих из них тяжелые травмы. Около 40 человек эвакуировали.

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