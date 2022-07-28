В РПЦ сочли недостаточным количество христиан в мире

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Христианство в мире распространено недостаточно, то же можно сказать об образовании и справедливой глобализации, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда в интервью «РИА Новости».

«К сожалению, в мире я не вижу ни достаточного распространения христианского учения, ни высокого уровня знаний, ни внимания к истории, ни такой глобализации, которая бы реально учитывала интересы всех государств, поэтому, увы, но ожидать, что человечество вдруг перестанет решать проблемы оружием, вовсе не приходится», — сказал он.

Легойда давал интервью агентству по случаю Дня крещения Руси, который отмечают 28 июля как день памяти князя Владимира, крестившего Русь. В этом году отмечается 1034-летие со дня крещения государства.

Христианство подразделяется на большое количество течений, в том числе православие, католицизм, протестантизм, а также другие ответвления. По данным исследовательского центра Pew Research Center, на 2015 год треть (31% или 2,3 млрд человек) человечества относили себя к христианам против 1,8 млрд мусульман (24,1%). Третьей крупнейшей по распространению религией был индуизм с 1,1 млн приверженцев (15,1%), однако еще больше людей, 1,2 млрд, не придерживались никакого вероисповедания (16%). Согласно результатам опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), к марту в России насчитывалось порядка 70% православных (православие — доминирующее в стране христианское течение), однако только половина из них ходили в церковь.