В МВД раскрыли подробности нападения на прохожих в Черногории

Нападавший в Черногории 34-летний Вук Борилович сначала расстрелял семью, снимавшую квартиру в его доме, а затем прохожих. Об этом сообщил изданию «Виести» директор управления полиции Черногории Зоран Брджанин.

«Он из охотничьего ружья лишил жизни двух детей — 8 и 11 лет, ранил их мать, которая умерла в больнице. Потом он вышел на улицу и стрелял из того же ружья по жителям поселка, убив еще семь человек и ранив шесть», — уточнил Брджанин.

По данным дежурного прокурора Андрияна Настича, на месте преступления были убиты девять человек, еще двое умерли в больнице.

В связи с трагедией власти Черногории объявили трехдневный траур.

Стрельба в городе Цетине на юге Черногории произошла 12 августа. Мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским, когда последние попытались усмирить его около Дома правительства. Полицейские ликвидировали нападавшего.



Как сообщал Borba, стрелок не давал машине скорой помощи подъехать к пострадавшим. Причиной атаки, по данным портала, мог стать семейный конфликт.