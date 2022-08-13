Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Генпрокуратура через суд вернула профсоюзные санатории государству Общество, 06:02
В МВД раскрыли подробности нападения на прохожих в Черногории Общество, 05:36
Минпромторг решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального Технологии и медиа, 04:58
Дипломат обвинил Киев в попытках обесточить Запорожскую АЭС Политика, 04:40
Посольство назвало высылку дипломата из Черногории необоснованным шагом Политика, 03:53
Писателя Салмана Рушди после нападения на него подключили к ИВЛ Общество, 03:39
Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы Политика, 03:28
Финский ресторан назвал фейком введение дополнительной платы для россиян Общество, 02:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россия сочтет точкой невозврата объявление ее в США спонсором терроризма Политика, 02:36
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России Политика, 02:18
WSJ узнала о нехватке у Украины денег на жалованье военным Политика, 02:07
Экс-полковник США предрек остановку поставок Украине ракет для HIMARS Политика, 01:46
Захарова сообщила о контроле ситуации с задержанием журналистов в Эстонии Политика, 01:12
«Коммерсантъ» узнал о задержании экс-депутата Госдумы в аэропорту Адлера Политика, 01:03
Общество ,  
0 

В МВД раскрыли подробности нападения на прохожих в Черногории

Нападавший в Черногории 34-летний Вук Борилович сначала расстрелял семью, снимавшую квартиру в его доме, а затем прохожих. Об этом сообщил изданию «Виести» директор управления полиции Черногории Зоран Брджанин.

«Он из охотничьего ружья лишил жизни двух детей — 8 и 11 лет, ранил их мать, которая умерла в больнице. Потом он вышел на улицу и стрелял из того же ружья по жителям поселка, убив еще семь человек и ранив шесть», — уточнил Брджанин.

При стрельбе в Черногории погибли 11 человек
Политика
Фото:Boris Pejovic / ТАСС

По данным дежурного прокурора Андрияна Настича, на месте преступления были убиты девять человек, еще двое умерли в больнице.

В связи с трагедией власти Черногории объявили трехдневный траур.

Стрельба в городе Цетине на юге Черногории произошла 12 августа. Мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским, когда последние попытались усмирить его около Дома правительства. Полицейские ликвидировали нападавшего.

Как сообщал Borba, стрелок не давал машине скорой помощи подъехать к пострадавшим. Причиной атаки, по данным портала, мог стать семейный конфликт.

Теги
массовая стрельба Черногория МВД
Материалы по теме
В аэропорту Шарль де Голль в Париже произошла стрельба
Общество
Один человек погиб при стрельбе в баре Парижа
Общество
В Техасе нашли «системный сбой» в действиях полиции при стрельбе в школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter