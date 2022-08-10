Мэр Горловки сообщил о боях вблизи поселка Зайцево

Уничтоженный в результате обстрела развлекательный центр «Бермуды» в Горловке (Фото: Prikhodko1970 / Telegram)

В районе поселка Зайцево, который находится примерно в 11 км от Горловки в Донецкой народной республике, идет «сильный бой», украинская сторона обстреливает город, заявил мэр Иван Приходько в Telegram.

Он сообщил, что все службы работают в усиленном режиме и призвал жителей оставаться в укрытиях и по возможности максимально ограничить передвижения по городу.

Позднее Приходько написал, что в процессе боевых действий в районе Зайцево «есть успехи».

Горловка с 2014 года находится под контролем сил ДНР. За несколько дней до признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала российской военной операции на Украине власти города организовали массовую эвакуацию мирного населения в Россию. Тогда это объяснялось угрозой наступления украинских военных на Донбасс.

Поселок Зайцево находится примерно на равном удалении от Горловки и Светлодарска, который силы России и республик Донбасса взяли под контроль в конце мая.