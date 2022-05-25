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Уголовное дело за фотоссесию у мечети прекратили после примирения сторон

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд прекратил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое завели после фотосессии с полуобнаженной девушкой, позировавшей на фоне Соборной мечети в центре Москвы, по причине примирения сторон. Об этом сообщил РБК адвокат одной из подсудимых Денис Тихонов.

Кто именно выступал как потерпевшая сторона, он не уточнил, лишь заметил, что постановление не вступило в законную силу и защита ожидает решения об обжаловании, так что «пока делать какие-то выводы рано».

Проект «Сетевые свободы», с которым сотрудничает Тихонов, сообщил, что семеро подсудимых признали свою вину и сказали, что не хотели оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых.

В январе в интернете опубликовали видео, на котором девушка, одетая в чулки, нижнее белье, балаклаву и шубу, позирует фотографу на фоне мечети. После размещения видео сотрудники полиции начали проверку.

СК предъявил обвинение участникам съемки с полуголой девушкой у мечети
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Фото:Олег Яковлев / РБК

В Следственном комитете завели уголовное дело, установили личность подозреваемой и допросили двух ее знакомых, которые участвовали в съемке. Всем фигурантам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По этой статье может грозить до года лишения свободы. По данным следствия, обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, чтобы распространить материал в социальных сетях и СМИ.

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Москва мечеть уголовное дело фотосессия оскорбление чувств верующих новости
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СК завел дело после видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве
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СК предъявил обвинение участникам съемки с полуголой девушкой у мечети
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