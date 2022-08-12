Шойгу поздравил ВВС России со 110-летием

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Военно-воздушные силы (ВВС) России, созданные 110 лет назад, за свою историю внесли значительный вклад в защиту воздушных рубежей страны и успешно продолжают выполнять эту задачу, заявил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении в честь Дня ВВС, который отмечается 12 августа. Текст поздравления размещен в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня Военно-воздушные силы успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны», — сказал министр.

Всем, кто связан с ВВС, — летчикам, штурманам, авиационным и другим специалистам — Шойгу пожелал «здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России».

Практическое применение самолетов Российскими вооруженными силами началось с XX века — так, уже во время Русско-японской войны (1904–1905 годы) в составе сил страны был воздухоплавательный батальон. В 1911 году появились планы расширить общую численность авиации до 45 отрядов (540 самолетов).

Однако официально датой отсчета истории ВВС России стало 12 августа 1912 года, когда в составе Главного управления Генерального штаба была сформирована специальная воздухоплавательная часть. Именно эта дата, согласно президентскому указу 1997 года, празднуется как День Военно-воздушных сил России.