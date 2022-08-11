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Минобороны сообщило о ликвидации более 50% состава двух бригад ВСУ

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Российские военные ликвидировали более половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на артемовском и авдеевском направлениях, сообщает Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

За сутки российские силы поразили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов боеприпасов в Донецкой народной республике и Запорожской области. Также российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области сбили вертолет Ми-24. Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь беспилотников в Харьковской области и перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня в районе Лисичанска.

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По данным Минобороны, всего с начала военной операции украинская армия потеряла 267 самолетов, 146 вертолетов, более 1,7 тыс. беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, свыше 4,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин РСЗО, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 4,8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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