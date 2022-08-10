Минобороны отчиталось о трех воздушных боях над Украиной
Российские истребители за последние сутки в воздушных боях сбили три самолета ВВС Украины, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке. Все три воздушных боя произошли над территорией Николаевской области.
Один штурмовик Су-25 был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, один истребитель МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.
Кроме того, средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников.
Согласно официальным данным российского Минобороны, с начала военных действий на территории Украины было уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Сейчас под контролем российских сил на юге Украины почти целиком находится Херсонская область Украины и часть Запорожской области (города Мелитополь, Бердянск, Энергодар). Военные действия начались 24 февраля, их целью российские власти заявили «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.