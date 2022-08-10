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Минобороны отчиталось о трех воздушных боях над Украиной

Минобороны России отчиталось о трех сбитых самолетах ВВС Украины за сутки

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Российские истребители за последние сутки в воздушных боях сбили три самолета ВВС Украины, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке. Все три воздушных боя произошли над территорией Николаевской области.

Один штурмовик Су-25 был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, один истребитель МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников.

Согласно официальным данным российского Минобороны, с начала военных действий на территории Украины было уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Сейчас под контролем российских сил на юге Украины почти целиком находится Херсонская область Украины и часть Запорожской области (города Мелитополь, Бердянск, Энергодар). Военные действия начались 24 февраля, их целью российские власти заявили «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Теги
Украина Николаевская область Су-27 МиГ-29 Су-25
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