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Минобороны предупредило о поисках СБУ лояльных к России в Харькове

Минобороны заявило о планах СБУ отправиться в Харьков для поиска лояльных к России граждан
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Киев собирается направить в Харьков сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы те занялись поиском лояльных к России граждан, сообщили в Минобороны России.

«В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных Сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в «коллаборационизме», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что причиной задержаний могут стать истории звонков в телефонах и СМС-сообщения на российские номера, переписки, осуждающие украинскую власть, подписки в соцсетях на российские каналы, фото или видео «результатов поражения украинских военных объектов», информация от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.


24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Он заявил, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому ничего навязывать силой». Минобороны заявило, что войска не наносят ударов по гражданским объектам.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

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