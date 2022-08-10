МВД попросило заочно арестовать директора бывшего мажоритария BelkaCar

Немец Фабиан Кройхер, по данным СМИ, проходит по делу, связанному с продажей доли в BelkaCar. Компания сменила владельца в 2019 году

Фабиан Кройхер (Фото: winterberg.group)

Тверской суд Москвы зарегистрировал обращение следствия о заочном аресте исполнительного директора швейцарской компании Winterberg Group, гражданина Германии Фабиана Кройхера. Как говорится в карточке дела, судебное заседание по нему назначено на 24 августа 2022 года.

По информации «Интерфакса», ходатайство в суд подал следователь ГСУ ГУ МВД, а Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела, по которому ранее были арестованы предприниматели: гражданин ФРГ и России, гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак и россиянин Ильнур Азмуханов — инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group.

Как сообщал «Коммерсантъ», в деле два эпизода: о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и об аналогичных действиях в отношении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

Winterberg Group, которая ранее называлась Bryanston Group, была до 2019 года мажоритарным акционером одного из крупных российских каршеринговых сервисов BelkaCar, поскольку в 2017 году стала ведущим инвестором первого венчурного раунда во время запуска BelkaCar. Как писал «Коммерсантъ», компания инвестировала в сервис $2,1 млн.

Кройхер является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета ООО «Брайнстон», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Фабиан Кройхер объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении и продаже вместе с сообщниками контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». Установленным ранее фигурантам этого дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет об арестованных по этому делу гендиректоре компании Singular СIS Ральфе Новаке, имеющему гражданства России и Германии, и инвестиционном директоре швейцарского фонда Winterberg Group Ильмаре Азмуханове.

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Фабулу обоих дел описывал «Коммерсант», потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка. Компания «Брайнстон» управляла его российскими активами, а сам бизнесмен в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и на протяжении нескольких лет ведет судебную тяжбу по этому поводу.

Новак, по версии следствия, был организатором хищения, а финансист Азмуханов — исполнителем разработанного им плана.

По данным полиции, Новак и его помощник вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. В итоге Соботку обманули, совершили за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора.

Акции купила швейцарская Bryanston Resources АG, но следователи считают сделку фиктивной. В это же время под руководством Новака были похищены и 50% долей российского «Брайнстон», принадлежавшие Соботке, писала газета.

Похищенные ценные бумаги российской компании следствие оценивает в €2,1 млн, а общий ущерб по делу составляет €47 млн, или более 4 млрд руб.

В 2019 году каршеринг BelkaCar сменил основного владельца — им стала Coneplace Limited, дочерняя структура BMT Private Equity, созданная основателем «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Дмитрием Зиминым.