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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Суд на Кипре вновь заблокировал часть акций BelkaCar
Акции заблокировали по иску компании экс-президента Bryanston Resourses Бенедикта Соботки. Его структуры не впервые выступают с претензиями к BelkaCar, последнее решение об ограничении средств кипрский суд отменил в марте
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Окружной суд Никосии заморозил 46,36% акций российского каршеринг-сервиса BelkaCar по иску мюнхенской компании B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH. — структура Бенедикта Соботки, экс-президента швейцарской компании Bryanston Resourses. Истец оспаривает сокращение доли швейцарской компании Bryanston Group (акционера каршеринг-сервиса) в BelkaCar с 52,47% до 46,36% и покупку основателям каршеринг-сервиса 0,7% его акций за €50.

В пресс-службе Belka Car заявили, что иск не повлияет на операционную деятельность компании и назвали ничтожной вероятность удовлетворения данного иска.

Это не первая претензия B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH к BelkaCar. В октябре 2018 года суд в Никосии уже вводил ограничения на активы Bryanston Group в размере €26,9 млн и запретил кипрской BelkaCar Ltd продажу 52,47% акционерного общества «Каршеринг», управляющего BelkaCar. Адвокат истца утверждал, что из-за действий менеджеров и владельцев BelkaCar, Bryanston Group и Bryanston и Bryanston Resourses, последняя потеряла активы, включая 52% BelkaCar. В марте данное постановление суда было отменено.

«Новый иск был дополнен лишь информацией о привлечении нового раунда финансирования, который был осуществлен после разблокировки акций», — пояснили в пресс-службе BelkaCar.

Автор: Константин Нагаев
Теги: BelkaCar, Кипр
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