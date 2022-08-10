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Военная операция на Украине ,  

Украинский суд приговорил трех бойцов ДНР к 15 годам лишения свободы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суд на Украине признал трех бойцов Донецкой народной республики (ДНР) виновными в госизмене и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, осужденные входили в состав 4-го отдельного мотострелкового батальона 119-го полка ДНР. 24 февраля они добровольно пошли служить и были отправлены в Сумскую область, где и попали в плен к украинским военным, уточнили в ведомстве.

По данным украинского следствия, осужденные занимались обустройством и укреплением боевых позиций и блокпостов на занятых российскими военными территориях, а также дежурили на блокпостах.

Троим бойцам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) УК Украины.

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8 августа суд на Украине приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова. Как передает телеканал «Суспільне», 26 февраля Куликов и его командир, майор Леонид Щеткин попали в плен на окраине Чернигова. По версии украинского следствия, Щеткин приказал Куликову развернуть башню и выстрелить по жилому многоэтажному дому, в итоге тот попал в квартиру на десятом этаже. Здание получило повреждения, погибших и пострадавших нет. Российского танкиста признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Он также должен будет компенсировать судебные издержки на сумму 26 тыс. грн (43,2 тыс. руб.). Минобороны России заявляло, что военные не наносят ударов по гражданским объектам.

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