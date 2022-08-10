Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Цифровая поликлиника: как и зачем Москва перешла на электронные медкарты Город, 14:24
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ Политика, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Мэр Москвы утвердил названия 22 строящихся станций метро Общество, 14:17
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 14:16
Как будет выглядеть новый офис «Вкусно — и Точка» Недвижимость, 14:15
В Китае откроется отель с цифровым управляющим и виртуальными портье Life, 14:14
Экономист Александр Аузан: «Россия выстроит экономику НЭПа 2.0» Социальная экономика, 14:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Третьяк назвал плюсы создания новой сборной России по хоккею Спорт, 14:09
Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты Бизнес, 14:09
Минстрой сообщил о снижении цен на стройматериалы Недвижимость, 14:07
Минстрой не увидел причин для резкого роста цен на жилье Недвижимость, 14:01
Ученые раскрыли историю происхождения метеорита Караванное Life, 14:00
Что мешает нам полюбить себя: 4 препятствия Pro, 14:00
Бизнес ,  
0 

Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты

Для большей объективности в уголовный процесс нужно наряду с обвинительным заключением вводить заключение стороны защиты, заявил РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, представляемые защитой мнения специалистов или рецензии на заключения экспертов чаще всего игнорируются, поскольку не совпадают с основной версией обвинения. В связи с этим, указывает бизнес-омбудсмен, при утверждении обвинительного заключения прокурор не может ознакомиться с ними, поскольку они отклоняются следователем.

«Фактически следствие ориентировано только на обвинение, а привлекаемые им эксперты — соответственно, на решение поставленных следствием задач», — подчеркивает Титов, добавив, что в докладах президенту он регулярно отмечает эту тенденцию.

Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Титов отметил, что идею о введении заключения стороны защиты наряду с обвинительным поддерживают, по данным опросов Федеральной службы охраны, 57% экспертов — в частности, за такую норму выступил каждый третий опрошенный сотрудник прокуратуры.

Предложение о введении заключения стороны защиты в уголовный процесс Титов высказал после того, как суд оправдал руководителя московского ООО «Стройконсалтинг» Анну Скаржевскую и предоставил ей право на реабилитацию. Ее обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в основу обвинения легло заключение эксперта о неработоспособности поставляемого компанией Скаржевской оборудования для АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос»).

При этом позже выяснилось, что эксперт «Роскосмоса», составивший заключение, не имеет ни специального образования по профилю, ни опыта и навыков в использовании исследуемой техники. В связи с этим была назначена повторная экспертиза, по результатам которой суд решил оправдать Скаржевскую.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции

«Дело Анны Скаржевской демонстрирует, что справедливость возможна, однако она была достигнута гораздо более сложным путем, чем следовало бы», — заключил бизнес-омбудсмен.

Теги
уголовный процесс
Материалы по теме
Верховный суд вновь предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок»
Общество
Киев решил включить в уголовный кодекс публикацию переговоров чиновников
Политика
Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter