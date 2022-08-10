Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты

Для большей объективности в уголовный процесс нужно наряду с обвинительным заключением вводить заключение стороны защиты, заявил РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, представляемые защитой мнения специалистов или рецензии на заключения экспертов чаще всего игнорируются, поскольку не совпадают с основной версией обвинения. В связи с этим, указывает бизнес-омбудсмен, при утверждении обвинительного заключения прокурор не может ознакомиться с ними, поскольку они отклоняются следователем.

«Фактически следствие ориентировано только на обвинение, а привлекаемые им эксперты — соответственно, на решение поставленных следствием задач», — подчеркивает Титов, добавив, что в докладах президенту он регулярно отмечает эту тенденцию.

Титов отметил, что идею о введении заключения стороны защиты наряду с обвинительным поддерживают, по данным опросов Федеральной службы охраны, 57% экспертов — в частности, за такую норму выступил каждый третий опрошенный сотрудник прокуратуры.

Предложение о введении заключения стороны защиты в уголовный процесс Титов высказал после того, как суд оправдал руководителя московского ООО «Стройконсалтинг» Анну Скаржевскую и предоставил ей право на реабилитацию. Ее обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в основу обвинения легло заключение эксперта о неработоспособности поставляемого компанией Скаржевской оборудования для АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос»).

При этом позже выяснилось, что эксперт «Роскосмоса», составивший заключение, не имеет ни специального образования по профилю, ни опыта и навыков в использовании исследуемой техники. В связи с этим была назначена повторная экспертиза, по результатам которой суд решил оправдать Скаржевскую.

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«Дело Анны Скаржевской демонстрирует, что справедливость возможна, однако она была достигнута гораздо более сложным путем, чем следовало бы», — заключил бизнес-омбудсмен.