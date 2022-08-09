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В Сеуле семь человек погибли из-за сильных ливней. Видео
Из-за сильных ливней в Сеуле погибли семь человек. Дождем затопило улицы, некоторые станции метро и районы города. Как выглядело наводнение — в видео РБК
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