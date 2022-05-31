Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали

Africa Intelligence: Украина отозвала шесть своих вертолетов из Мали

Украинские вертолеты находились в Мали в рамках миротворческой миссии ООН. В этой стране на северо-западе Африки с 2012 года продолжается вооруженный конфликт

Фото: Christophe Petit Tesson / AP

Украина на фоне российской спецоперации отозвала шесть своих вертолетов, развернутых в Африке в рамках Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает Africa Intelligence.

Как пишет издание, решение Киева «поставило под угрозу» боеспособность сил миссии.

В Мали с 2012 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Чтобы сдерживать противостояние, Совет Безопасности ООН в апреле 2013 года учредил Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности. В рамках этой миссии в Мали находится свыше 13 тыс. военных. С начала миссии погибли 260 миротворцев.