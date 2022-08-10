Путин заявил о победе правды и света над ложью и силами тьмы

Отдельные произведения искусства, в том числе 7-я, «блокадная» симфония композитора Дмитрия Шостаковича, утверждают правду и свет, которые всегда одерживают победу над силами тьмы и ложью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 80-летия премьеры произведения, запись опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать «самые сильные чувства» у новых поколений людей. Они ощущают горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать.

«И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — сказал Путин участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы».

Концерт прошел в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского острова 9 августа. Он был приурочен к дате премьеры симфонии в блокадном Ленинграде в 1942 году (в этом году отмечается 80-летие мероприятия). Симфонию перед собравшимися ветеранами и горожанами исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Премьера симфонии в Ленинграде не была первой. Ранее, 5 марта 1942 года, ее исполнили в городе Куйбышев (Самара), где эвакуированный из Ленинграда композитор завершил работу над произведением. 9 августа 1942 года симфонию в Большом зале городской филармонии исполнил оркестр Ленинградского радиокомитета. Она стала одним из символов блокады Ленинграда, которую сняли спустя 872 дня после начала - 27 января 1944 года.