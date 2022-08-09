Twitter заблокировал аккаунт МИД России на английском языке

Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры) в ночь на 5 августа заблокировал официальный аккаунт МИД России на английском языке на семь дней, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.

«Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты. — РБК) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США. Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», — объяснила Захарова, назвав действия администрации соцсети «очередной неуклюжей попыткой заткнуть рот».

Она отметила, что ранее Twitter блокировал только отдельные посты ведомства или аккаунты российских посольств, например в Лондоне и Берлине, как было после сообщений о ситуации в Буче. Однако блокировка официального аккаунта российского МИДа — «это за гранью добра и зла», пишет Захарова.

«Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, Twitter с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит», — сказала Захарова, указав, что доверие к платформе снижается, а Россия перестанет использовать американские соцсети «для распространения фактов».

РБК направил запрос в пресс-службу Twitter.

22 июля Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Берлине после публикации заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщала Захарова. Причиной блокировки стали слова министра: «Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО». «У статуи Свободы в Нью-Йорке факел задуло, видимо», — написала официальный представитель российского МИДа в Telegram.