ТАСС узнал о смерти сдавшегося в плен на «Азовстали» бойца «Медведей SS»

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В СИЗО в ДНР умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», страдавший хроническими заболеваниями и наркозависимостью, сообщил источник ТАСС в следственных органах республики.

По словам собеседника агентства, диверсант из числа десяти участников «Медведей SS» начал регулярно употреблять наркотики до сдачи в плен на «Азовстали», что усугубило состояние его здоровья. «Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд», — рассказал собеседник агентства.

Дело в отношении скончавшегося закроют, но его показания при необходимости используют для расследования действий других участников группировки, уточнил источник.

Донецкое агентство новостей (ДАН) пишет, что участников «Медведей SS» задержали после сдачи в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным следствия, которые приводит агентство, с осени 2017 года по май 2022-го члены этого формирования участвовали в боевых действиях против ДНР. В июле дело группировки передали в суд республики.

Судебный процесс против членов формирования начался 1 августа, указывает ДАН. Заседания проходили в закрытом режиме, как отмечает источник агентства, «среди свидетелей были люди, над которыми боевики издевались, есть видео обстрелов «Медведями» города Донецка». Отдельно предъявлены обвинения командиру формирования Александру Кравцову, ДАН пишет, что он признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании и действиях, направленных на свержение конституционного строя республики.

Собеседник агентства указал, что Верховный суд ДНР огласит приговор по делу «Медведей SS» 10 августа. По данным источника ДАН, «прокурор попросил высшую меру наказания — расстрел».