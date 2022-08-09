Глава МИД Бразилии назвал Венесуэлу угрозой региональной безопасности

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Венесуэла из-за торговли оружием, наркотиками и другой незаконной деятельности выступает угрозой региональной безопасности в Южной Америке, заявил в интервью Globo глава бразильского МИДа Карлус Альберту Франку Франса.

«Нас беспокоит то, что сегодня Венесуэла — это страна, которая служит укрытием для преступных организаций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, незаконной торговлей оружием, незаконной добычей полезных ископаемых. Это является угрозой для региональной безопасности», — сказал министр.

Франса также добавил, что режим в Венесуэле нельзя назвать демократическим: там «нет свободы слова, печати, есть политзаключенные, мало прозрачности на выборах». «Поддерживать двусторонние отношения на этой основе сложно», — отметил он.

В конце 1990-х годов к власти в Венесуэле пришел Уго Чавес, который в течение периода руководства (до своей смерти в 2013-м) провозгласил движение страны к социализму, а также отменил ограничение на количество президентских сроков. Преемником Чавеса стал его соратник по партии Николас Мадуро. Он уже дважды побеждал на выборах главы государства, однако последнее голосование, в 2019 году, сопровождалось политическим кризисом и попыткой госпереворота со стороны противника Мадуро на выборах — Хуана Гуаидо, которого поддержали США, страны Европы и Латинской Америки. Россия признала, что на выборах победил Мадуро.

В этот период в стране выросла преступность. Согласно рейтингу стран по количеству предумышленных убийств, который формируется Управлением ООН по наркотикам и преступности (УПН) и считается одним из индикаторов уровня преступности в разных странах, в 1990 году, когда Чавес еще не пришел к власти, число жертв предумышленных убийств на 100 тыс. населения в Венесуэле составляло 12,6 (в целом по Южной Америке показатель равнялся 21,1). В 2000-м, уже в период правления Чавеса, в Венесуэле число жертв выросло до 33,2 на 100 тыс. (показатель по континенту — 24,1). В 2010 году уровень вырос еще сильнее: 46 жертв на 100 тыс. в стране против 20,8 на континенте. Последние данные, которые приводятся на сайте УПН ООН, относятся к 2018 году: число жертв убийств в Венесуэле на 100 тыс. составило 36,7, в Южной Америке — 21 на 100 тыс. населения.