ФСБ сообщила о напряженности на границе Армении и Ирана из-за наркотиков

Фото: А. Корнющенко / РИА Новости

Напряженная обстановка сложилась на госгранице Армении и Ирана из-за попыток незаконно ввезти наркотики на армянскую территорию, сообщило Общественному каналу Армении пограничное управление ФСБ России, работающее в этой стране.

«В последнее время на армяно-иранском участке государственной границы сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению», — говорится в сообщении телеканала.

Так в ФСБ отреагировали на сообщения местных СМИ о проверках на погранпункте в районе южного армянского города Мегри. Также в ведомстве обратили внимание на попытки членов террористических и экстремистских формирований нелегально пересечь государственную границу. Только в 2021 году на участке около Мегри российские пограничники задержали двоих боевиков с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, которые пытались проникнуть в Армению из Ирана, добавили представители службы.

Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором двух стран «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования» от 30 сентября 1992 года. В рамках этой договоренности силовики охраняют границу Армении с Ираном и Турцией вместе с армянскими пограничниками.

С начала текущего года силовики оборудовали посты для пограничных нарядов, чтобы пресекать нарушения. На них пограничники ведут выборочные проверки лиц, желающих пересечь границу. В случае если служба разыскивает или преследует конкретных людей, сотрудники начинают досматривать всех без исключения.

Проверке подвергают людей и проезжающие через границу машины. Их осматривают, чтобы пресечь контрабанду, организацию незаконной миграции и прочие нарушения, пояснили в ведомстве.