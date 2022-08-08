Владелец сети «Л'Этуаль» полностью купил магазины «Подружка»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Компания «Алькор и Ко» (владелец сети магазинов «Л'Этуаль») полностью купила «Табер Трейд», которая управляет сетью магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии «Подружка», сообщили в пресс-службе «Алькор и Ко».

В компании уточнили, что «Алькор и Ко» уже более двух лет, с 29 января 2020 года, принадлежало 90% акций «Табер Трейд», а теперь под ее контроль перешли и оставшиеся 10%.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, в руководстве «Табер Трейд» произошли изменения: с этого августа одного из основателей компании, Дмитрия Тамурку, на посту гендиректора сменил Станислав Мелингер. Последнего в сообщении охарактеризовали как «опытного топ-менеджера с уникальной комбинацией опыта руководства».

По информации сервиса «РБК. Компании», по состоянию на 18 февраля Мелингер был гендиректором компании «Джи Ай Пи Диджитал», которая занимается консультированием в ИТ-сфере. Кроме того, согласно данным из открытых источников, он занимал должность директора департамента технологического развития ювелирной компании «Адамас».

Гендиректор владельца теперь уже обеих сетей магазинов Татьяна Володина пообещала увеличить ассортимент компаний, в том числе за счет новых категорий товаров, а также расширить «географию, скорость и способы доставки» и интегрировать «инновационные ИT-разработки и технологии».

В октябре 2019 года стало известно, что компания «Алькор и Ко» запланировала приобрести 100% акций «Табер Трейд». В январе 2020-го ФАС одобрила соответствующее ходатайство компании, однако сделку заключили на 90% и владелец «Л'Этуаль» стал мажоритарным акционером «Табер Трейд».

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В сообщении пресс-службы говорится, что на сегодняшний день в сеть «Подружка» входят 287 магазинов, а также интернет-магазин, в компании работают более 2 тыс. человек.