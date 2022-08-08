Синоптики исключили приход жары в Москву в ближайшую неделю

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столичном регионе в ближайшие дни жары не ожидается, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первой половине недели днем будет чуть больше 20 градусов, затем немного потеплеет.

«До среды включительно у нас будет прохладно. Минимальная температура в городе составит порядка 15–16 градусов. Дневная температура: завтра — 21–23, в среду — 22–24 градуса. Ожидается дождливая погода, самые сильные дожди будут в ночь на вторник. Сохранится довольно плотный северный ветер. В среду дожди прекратятся. Потом температура воздуха начнет повышаться. К субботе по столичному региону будет уже 22–28, хотя ночи останутся прохладными — около 15–16 градусов», — отметила Позднякова.

В нескольких регионах юга России, в частности в Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, ожидается аномальная жара, уточнила синоптик.

«Эти регионы будут находиться в антициклоне, там будет очень сухой воздух, много солнца, и за счет этого температура там местами будет достигать отметки 40 градусов», — объяснила Позднякова.

По словам синоптика, довольно жарко будет и на востоке европейской части России — до 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков подтвердил, что в понедельник и вторник в Москве ожидаются небольшие дожди. «Затем в среду, четверг и пятницу погода будет уже без осадков, солнечная. В середине недели прохладно, в пределах 21–23 градусов — это немного ниже нормы, на один-два градуса. А в конце недели температура повысится до 25–26 градусов», — уточнил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–6 градусов.