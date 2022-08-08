Представитель левой коалиции «Исторический пакт «Колумбия может» и бывший мэр Боготы Густаво Петро вступил в должность президента Колумбии, передает Publico.es. Церемония инаугурации прошла перед зданием конгресса на площади Боливара в Боготе.

«Мы будем неустанно трудиться, чтобы принести мир и спокойствие в каждый уголок Колумбии. Это правительство жизни, мира, и именно таким его запомнят», — заявил Петро. В своей инаугурационной речи он пообещал провести изменения в политике борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обеспечить гендерное равенство, защиту природных ресурсов, а также провести реформы в сфере налогообложения, здравоохранения и пенсионного обеспечения.

«Я буду вести диалог со всеми, без исключений. Это будет правительство открытых дверей для всех, кто хочет обсудить проблемы Колумбии. Как бы они ни назывались, откуда бы они ни исходили. Нас объединяет стремление к будущему, а не тяжесть прошлого», — добавил президент (цитата по El Pais).

Выборы президента Колумбии состоялись в конце июня. Петро победил на них, набрав 50,47% голосов, его соперник-либерал (от партии «Лига антикоррупционных правителей») Родольфо Эрнандес получил 47,27% голосов. Явка составила около 58%. Вице-президентом при Петро стала Франсия Маркес, которая представляет движение за права человека и защиту окружающей среды.

До назначения на должность президента Петро был участником леворадикального партизанского «Движения 19 апреля», после чего стал депутатом палаты представителей Колумбии (нижняя палата конгресса — парламента страны). С 1994 по 1998-й работал в посольстве Колумбии в Бельгии, затем снова стал депутатом палаты представителей. С 2006 по 2010 год был депутатом сената (верхней палаты парламента).

В 2010-м Петро впервые баллотировался в президенты, но проиграл, набрал 9% голосов, зато через год стал мэром Боготы — столицы страны. Второй раз в президентских выборах он участвовал в 2018 году, однако тогда победил консерватор Иван Дуке.