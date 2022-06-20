В Колумбии новым президентом стал бывший партизан и экс-мэр Боготы

Кандидат от левой коалиции Густаво Петро получил более 50% голосов, его соперник-либерал Родольфо Эрнандес — чуть более 47%, он уже признал поражение. Петро участвовал в выборах президента в третий раз

Густаво Петро (Фото: Sebastian Barros / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Колумбии прошел второй тур президентских выборов, в нем одержал победу кандидат от левой коалиции «Исторический пакт «Колумбия может» Густаво Петро, сообщает местная газета El Tiempo.

После подсчета 99,86% бюллетеней Петро получил 50,47% голосов, его соперник-либерал (от партии «Лига антикоррупционных правителей») Родольфо Эрнандес — 47,27%. Вице-премьером при Петро стала Франсия Маркес, которая представляет движение за права человека и защиту окружающей среды.

Явка составила около 58%.

Эрнандес уже признал поражение на выборах. «Сегодня большинство проголосовавших граждан сделали выбор в пользу другого кандидата. Как я неоднократно заявлял, я принимаю результат, каким он должен быть, если мы хотим, чтобы наши институты были прочными», — сказал он. Кандидат поблагодарил своих сторонников и пожелал Петро «не разочаровать тех, кто выразил ему доверие».

Первый тур президентских выборов состоялся 29 мая. Петро набрал более 40% голосов, Эрнандес — 28%,еще один кандидат, лидер правой коалиции «Команда за Колумбию» Федерико Гутьеррес — 23%. Действующий президент Иван Дуке уже поздравил Петро с победой.

Густаво Петро 62 года. Будучи студентом, он был участником леворадикального партизанского «Движения 19 апреля», при его поддержке в 1991 году стал депутатом Палаты представителей Колумбии (нижняя палата Конгресса — парламента страны). С 1994 по 1998 работал в посольстве Колумбии в Бельгии, затем снова стал депутатом Палаты представителей. С 2006 по 2010 год был депутатом Сената (верхней палаты парламента).

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В 2010-м впервые баллотировался в президенты, но не получил значительной поддержки (набрал 9% голосов). Год спустя стал мэром Боготы — столицы страны. В то же время стал укрепляться в качестве лидера левых политических сил Колумбии. В 2018 повторно принял участие в президентских выборах, вышел во второй тур, но уступил консерватору Дуке, который набрал 54% голосов.

Среди политических решений, которые Петро планирует реализовать, — отказ от добычи нефти в Колумбии; налоговая реформа с целью снизить нагрузку на сельскохозяйственный бизнес, работающий с использованием чистой энергии; использование государством денег из частных пенсионных фондов и др.