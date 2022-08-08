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В Болгарии обезвредили противопехотную мину в бухте рядом с Царево

Болгарские военные обнаружили и обезвредили противопехотную мину в бухте рядом с Царево

Болгарские военные обезвредили противопехотную мину, которую обнаружили в бухте рядом с городом Царево, передает пресс-служба Минобороны Болгарии.

Об обнаружении противопехотной мины стало известно 6 августа. Чтобы снизить риск уничтожения боеприпаса, военные решили не извлекать его из воды и не транспортировать. «Мина была уничтожена сегодня около 9:15 (совпадает с мск) в районе бухты города Царево, при строгом соблюдении всех мер безопасности, которые требуются при подрыве объектов, находящихся под водой», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Болгарии также сообщили об обнаружении на территории кемпинга «Добруджа», недалеко от города Шабла, предмета, похожего на двигатель зенитной ракеты. После осмотра военные классифицировали найденный объект как зенитно-ракетную установку «Панцирь-С1», позже объект вывезли на берег в безопасную зону.

Возле побережья Румынии обнаружили и уничтожили дрейфующую мину
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Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Это уже не первая мина, которую находят в Черном море после начала боевых действий на Украине. Так, 26 марта, предмет, «похожий на мину», нашли в прибрежной зоне Босфорского пролива. Из-за этого Турция перекрыла движение по проливу и направила к нему силы подводной обороны страны, чтобы обезвредить.

28 марта турецкое Минобороны сообщило об обнаружении морской мины недалеко от берега возле города Игнеада (этот город расположен недалеко от границы с Болгарией) после чего мина была нейтрализована.

В тот же день дрейфующая морская мина была обнаружена в 70 км от побережья Румынии, эту мину также вскоре уничтожили.

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Болгария противопехотная мина
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