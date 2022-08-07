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В Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве супруга

Фото: Fabio Teixeira/ dpa / Global Look Press
Фото: Fabio Teixeira/ dpa / Global Look Press

В Рио-де-Жанейро задержали немецкого консула Уве Херберта Ханна по подозрению в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота, пишет La Prensa Latina.

По данным издания, при обнаружении дипломат заявил, что причиной смерти супруга мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя.

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Однако судебный медик обнаружил множественные повреждения и ушибы на теле погибшего. Медик предположил, что смерть могла наступить в результате черепно-мозговой травмы в области затылка, передает La Prensa Latina.

Как сообщает издание O Dia, на теле Биота около 30 ранений. В доме сотрудники полиции нашли биту, которая могла использоваться для избиения.

Теги
обвинение в убийстве Бразилия дипломат
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