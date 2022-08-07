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В ЯНАО трое человек погибли из-за перевернувшейся лодки

Фото: СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу
Фото: СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Ямало-Ненецком автономном округе ночью с 6 на 7 августа перевернулась лодка с девятью пассажирами, погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в Тазовском районе на реке Яра-Яха, уточнили в ведомстве.

Управление Следственного комитета России по ЯНАО уточняет, что остальных пассажиров моторной лодки спасли, в том числе троих детей. СК организовал доследственную проверку. «7 августа 2022 года девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась», — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре добавили, что сообщение о перевернувшейся лодке в 17 км от фактории Юрибей поступило в 01:20 по местному времени. 

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1 августа в Мурманской области в Кандалакшском заливе Белого моря перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Двоих мужчин, плывших на этой лодке, обнаружили на острове Волей в Вороньей губе рыбаки из близлежащего поселка Зеленоборский (40 км от Кандалакши). В МЧС сообщили, что еще один пассажир лодки на момент обнаружения не подавал признаков жизни. Поиски еще двоих вели спасатели и полицейские. 

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