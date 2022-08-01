В Белом море перевернулась лодка, на борту были пять человек

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Папа римский посетит Казахстан Общество, 15:46
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:43
Шведский тренер извинился за шутку про бомбу в аэропорту Спорт, 15:39
Китай и Россия в новой реальности: история, перспективы и проблемы Социальная экономика, 15:33
Песня Бейонсе «Renaissance» побила рекорд стримингового сервиса Spotify Life, 15:27
Портфель на осень: как инвестору подготовиться к коррекции рынка Pro, 15:25
Борис Джонсон и его супруга Кэрри устроили свадебное торжество Life, 15:24
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 15:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Пензенской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 15:18
Nikkei сообщила о переброске авианосца США ближе к Тайваню Политика, 15:07
Mercedes-Benz отзовет в России более 38 тыс. автомобилей Авто, 15:07
Эксперты оценили зависимость России от импортных газовых турбин Бизнес, 15:05
Repubblica и Corriere della Sera сообщили детали о болезни Чубайса Политика, 15:04
Аналитики зафиксировали снижение доступности жилья в России Недвижимость, 15:02
Общество ,  
0 

В Белом море перевернулась лодка, на борту были пять человек

Фото: МЧС России по Мурманской области
Фото: МЧС России по Мурманской области

В Кандалакшском заливе Белого моря перевернулась лодка, в которой находились пять человек, сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Двоих мужчин, плывших на этой лодке, обнаружили на острове Волей в Вороньей губе рыбаки из близлежащего поселка Зеленоборский (40 км от Кандалакши). Мужчины рассказали, что шли впятером на металлической лодке с мотором, но она перевернулась. Рыбаки сообщили о происшествии спасателям.

«Еще один человек на момент обнаружения без признаков жизни, поиски еще двоих продолжаются», — сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

Поиски ведет спасательный отряд, а также полицейские.

В Татарстане затонул теплоход с 34 пассажирами на борту
Общество

В октябре прошлого года также в Кандалакшском заливе в районе села Кашкаранцы (около 200 км от Кандалакши) затонуло частное судно «Фаворит», на борту которого находились пять человек, погибли два человека.

Теги
Мурманская область Белое море крушение судна МЧС новости
Материалы по теме
При крушении лодки с мигрантами у Багамских островов погибли 17 человек
Общество
Катер с 12 пассажирами затонул недалеко от Самары
Общество
Эстонское грузовое судно затонуло у берегов Одессы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter