В Белом море перевернулась лодка, на борту были пять человек

Фото: МЧС России по Мурманской области

В Кандалакшском заливе Белого моря перевернулась лодка, в которой находились пять человек, сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Двоих мужчин, плывших на этой лодке, обнаружили на острове Волей в Вороньей губе рыбаки из близлежащего поселка Зеленоборский (40 км от Кандалакши). Мужчины рассказали, что шли впятером на металлической лодке с мотором, но она перевернулась. Рыбаки сообщили о происшествии спасателям.

«Еще один человек на момент обнаружения без признаков жизни, поиски еще двоих продолжаются», — сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

Поиски ведет спасательный отряд, а также полицейские.

В октябре прошлого года также в Кандалакшском заливе в районе села Кашкаранцы (около 200 км от Кандалакши) затонуло частное судно «Фаворит», на борту которого находились пять человек, погибли два человека.