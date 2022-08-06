Минпромторг изучит вопрос выпуска урологического препарата «Дриптан»

Минпромторг изучит возможность производства урологический препарата «Дриптан» в России или его ввоз по механизму параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Коммерсантъ» ранее писал, что в июле из аптек ряда российских регионов пропал «Дриптан» (оксибутинин) американской компании Abbott. Он необходим детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря.

«Вопрос возможности производства препарата будет проработан с отечественными производителями — так же, как и вопрос возможности применения механизма параллельного импорта, поскольку очевидно нарушение компанией порядка информирования федеральных органов о приостановке поставок», — заявили в Минпромторге (цитата по ТАСС).

В то же время в министерстве заявили, что перебои с поставками препарата носят временный характер. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»), в России есть остатки лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием оксибутинин в количестве 18 710 упаковок, добавили в ведомстве.

Ввоз в Россию урологического препарата «Дриптан» (оксибутинин) для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре), был приостановлен с начала августа. Это единственное лекарство, разрешенное по инструкции для пациентов младше 14 лет.



В компании-производителе Abbott заверили, что отсутствие препарата носит временный характер в связи «с необходимым обновлением производственных процессов» и посоветовали получить от врача назначение на альтернативную терапию. Росздравнадзору компания сообщила, что ввоз лекарства приостановлен до второго квартала 2023 года.