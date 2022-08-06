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Швырнувшая ботинок в мэра россиянка сообщила о прекращении дела

Административное дело против жительницы Углегорска Людмилы Аникеевой, которая бросила ботинком в мэра, было прекращено. Об этом она сама сообщила «РИА Новостям».

«Мое дело о нарушении общественного порядка должно было рассматриваться в городском суде в пятницу, но меня в этот день вызвали в полицию, где заявили, что дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Официальный документ об этом обещали отправить по почте», — рассказала Аникеева.

Швырнувшей ботинок в мэра жительнице Углегорска выделили новую квартиру
Политика

4 августа, в поселке Шахтерск Углегорского района Сахалина прошла встреча губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова с жителями.

Людмила Аникеева во время этой встречи сообщила, что живет в аварийном доме, а с получением новой квартиры возникают проблемы. По ее словам, она неоднократно обращалась в мэрию, чтобы получить новое жилье, но безрезультатно, так как ей предложили переселиться в такой же аварийный дом. Женщина принесла с собой ботинок (Mash сообщал, что на нем была плесень) и в заключение свой речи бросила его в мэра. Ботинок попал мэру Цуканову в правое плечо, а женщину увели сотрудники полиции.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, комментируя это событие, заявил, что оснований для наказания жительницы Углегорска, нет, а в ситуации следует разобраться.

5 августа Людмила Аникеева сообщила, что ей выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда.

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