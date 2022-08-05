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Власти Тель-Авива открыли бомбоубежища после обстрелов из сектора Газа

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Власти Тель-Авива распорядились открыть общественные бомбоубежища на фоне обстрелов из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на местный муниципалитет.

Такие инструкции местным властям дало военное командование. Однако, по данным издания, ни одна из ракет пока не долетела до города.

Сирены воздушной тревоги сработали в городах Явне в центральной части Израиля и Лахиш на юге страны вечером 5 августа. Позднее сирены прозвучали в городах Бат-Ям, Ришон-ле-Цион и Холон.

Премьер Израиля заявил об отсутствии желания затягивать операцию в Газе
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Представитель палестинской группировки «Исламский джихад» (также известна как «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) заявил, что базирующаяся в секторе Газа террористическая группировка берет на себя ответственность за ракетный обстрел. По его словам, это «только начало» ответа на убийство ЦАХАЛ командира группировки Тайсира аль-Джабари.

Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начала операцию «Рассвет» против «террористических целей» палестинского «Исламского джихада».

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Армия обороны Израиля ударила по сектору Газа (где правит палестинское исламистское движение ХАМАС), власти ввели в близлежащих районах режим ЧП. Среди убитых оказался один из самых высокопоставленных командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным минздрава анклава, в результате удара погибли десять человек, включая пятилетнюю девочку, еще 55 пострадали.

Теги
Тель-Авив Израиль обстрел сектор Газа бомбоубежище
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