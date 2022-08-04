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Трутнев призвал не наказывать женщину за бросок ботинка в мэра Углегорска

Трутнев назвал «безобразием» условия жизни жительницы Углегорска, которая бросила ботинок в мэра. Она жаловалась на то, что из аварийного дома ее переселяют в другой аварийный дом, а представители власти игнорируют обращения

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Оснований для наказания жительницы Углегорска, которая метнула ботинок в мэра Дмитрия Цуканова, нет, в ситуации следует разобраться. Об этом заявил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Я обязательно там разберусь и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, ее в милицию забрали — не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Следует уточнить, попала ли женщина в мэра, продолжил он. Трутнев отметил, что, «наверное, кидать башмаками друг в друга — это не путь поиска справедливости», однако указал на обстоятельства инцидента. По его словам, Цуканов не услышал вопрос от этой женщины, которая просила о переселении из аварийного дома, «находящегося в плачевном состоянии». «Я фотографии посмотрел. <...> Это безобразие», — добавил он.

Трутнев напомнил, что сам был мэром Перми в 1996–2000 годах, когда на предприятиях долгое время могли не платить зарплаты, а людям было не на что приобретать продукты. Несмотря на это, утверждает Трутнев, он выходил к людям и по возможности помогал.

«Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, и единственным способом привлечь их внимание является запустить ботинком, то надо просто мэров менять. Главы территорий не могут не уметь разговаривать с людьми — это квалификационный ценз», — подчеркнул полпред президента.

Он добавил, что мэр может остаться на своей должности, если может руководить городом, в обратном случае ему лучше освободить пост для другого человека.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел в Шахтерске, писал Telegram-канал Mash. На встречу с жителями приехали Цуканов и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Одна из присутствующих (Mash пишет, что ее зовут Людмила и ей 42 года) сообщила о проблемах с получением жилья вместо квартиры, которая находится в аварийном доме. По ее словам, предложенная ей квартира также признана аварийной. Обращаясь к главе региона, женщина подчеркнула, что «не смогла общий язык найти» с Цукановым.

Женщина продемонстрировала мэру свой ботинок (Mash пишет, на нем была плесень), после чего кинула его в Цуканова. Обувь попала ему в правое плечо. Женщину увел сотрудник полиции.

Цуканов написал в Telegram, что в ходе общения с жителями он «услышал множество острых моментов, как известных, так и ранее не поступавших» в его адрес. «Работы предстоит немало. Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания», — сообщил он.

Цуканов избран мэром Углегорского района в конце января этого года, ранее он занимал должность вице-мэра, а затем исполняющего обязанности главы района.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Юрий Трутнев Углегорск Дальний Восток Сахалин Валерий Лимаренко
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