Власти объяснили включение сирен в нескольких районах Москвы

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Сирены экстренного оповещения в Марьиной Роще, Митино и Гольяново 30 июля сработали из-за технического сбоя. Об этом сообщили РБК в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«30.07.2022 в нескольких районах города Москвы (Марьина Роща, Митино, Гольяново) вследствие технического сбоя произошел самопроизвольный запуск трех электросиренных установок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.

В департаменте пообещали заменить неисправное оборудование на новое.

О том, что в нескольких районах Москвы в прошедшую субботу была слышна сирена экстренного оповещения, со ссылкой на очевидцев передавал RT.

Как сообщал телеканал, жители Марьиной Рощи в соцсетях сообщали, что сирена работала порядка 20 минут.

Ранее пресс-служба столичного правительства предупреждала, что 20 июля в Москве пройдет плановая проверка готовности систем оповещения. Она проходит ежегодно и предназначена для отработки своевременного уведомления жителей о чрезвычайных ситуациях и действиях экстренных служб, уточняли в пресс-службе.