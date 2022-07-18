Москвичей предупредили о проверке сирен оповещения о ЧС

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве утром 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения, которая предназначена для отработки своевременного уведомления жителей о чрезвычайных ситуациях и действиях экстренных служб, сообщает пресс-служба столичного правительства.

«С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты», — говорится в сообщении.

Также уведомления будут транслироваться в эфире теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», диктор озвучит его.

Для оповещения могут использоваться радиоточки, теле- и радиоканалы, специальные терминалы в общественных местах, информационные табло Центра организации дорожного движения, а также 45 мультимедийных экранов, расположенных на мостах.

Подобная проверка пройдет в этот день и в Санкт-Петербурге. С 10:30 до 11:00 по всей территории включат сирены и специализированные средства оповещения, будут задействованы теле- и радиоканалы.

На прошлой неделе в МЧС уже сообщали, что проводили проверку экстренной системы оповещения.

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Такая проверка систем оповещения прошла во всех регионах России в октябре прошлого года. МЧС приняло решение проводить такую тренировку ежегодно в июне 2020 года. В министерстве отмечали, что возможности экстренной системы оповещения уже пригодились, их использовали для передачи сообщений в условиях пандемии COVID-19.