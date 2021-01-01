Глава Приморья назвал предварительную сумму ущерба от циклона

Демонтаж повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке (Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости)

Для восстановления энергоснабжения в Приморском крае необходимо около 180 млн руб. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко, передает «РИА Новости».

«ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания. — РБК) представила сейчас (сумму)... на 180 млн, но это предварительные оценки... все системы жизнеобеспечения, котельные, насосные станции запитали от резервных источников питания», — сказал губернатор.

По его словам, энергетики должны еще просчитать те затраты, которые понадобятся на полное восстановление энергоснабжения. Кожемяко добавил, что тогда эта сумма возрастет.

Ранее губернатор сообщал, что в Приморском крае в результате ледяного дождя повреждены почти 100 км линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя. Также Кожемяко сообщал, что почти 180 тыс. человек оказались 21 ноября без света, воды и тепла. С 20 ноября в крае действует режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне.