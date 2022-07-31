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Более 30 детей отравились в лагере в Приморье

Около 45 детей и один взрослый попали в больницы Владивостока и Артема в Приморской крае с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморья, передает ТАСС.

Источник агентства в муниципалитете сказал, что массовое отравление произошло в детском лагере «Юность» в Артеме.

Региональная прокуратура уточнила, что инцидент произошел в лагере «Юность» на берегу Муравьиной бухты в Уссурийском районе. Ведомство обещало оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о госпитализации 30 детей и двоих вожатых. Они находились в состоянии средней степени тяжести, врачи поставили пострадавшим диагноз «острый гастроэнтерит».

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19 июля на железнодорожной станции Горячий Ключ в Краснодарском крае с поезда сняли шестерых детей с признаками отравления, которые ехали в лагерь «Морская волна» в Туапсинском районе, сообщал оперативный штаб региона. Они питались в вагоне-ресторане.

Позже сопровождающие обнаружили еще 11 детей с похожими симптомами, их госпитализировали в больницу Горячего Ключа и Туапсинскую районную больницу № 1. Врачи поставили детям диагноз «бактериальная кишечная инфекция». Они находились в состоянии средней степени тяжести.

Теги
детский лагерь отравление Приморский край Владивосток
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