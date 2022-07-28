Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 5 августа

Ограничения в 11 аэропортах юга и центральной части страны действуют с начала российской военной операции на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа, сообщает Росавиация, передает ТАСС.

Регулятор ограничил полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты 24 февраля, когда Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию. С тех пор ограничения не снимали, последний раз их продлевали шесть дней назад — до конца июля.

В Краснодарском крае работает лишь аэропорт Сочи. В мае РЖД запустили на юг 144 дополнительных поездов, которые летом будут ходить до курортов.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, возможность увеличить число следующих в Крым поездов ограничена пропускной способностью железной дороги. Он сообщил, что турпоток за июнь в республике в этом году оказался на 40% меньше, чем в прошлом, сезон «полноценно не состоялся».