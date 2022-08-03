В МИД заявили о «признании» США в создании «IT-армии Украины»

США и их союзники признаются в создании «IT-армии Украины», чтобы совершать атаки на российскую инфраструктуру, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов по итогам третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

По словам Сыромолотова, во время сессии российская делегация напомнила о фактах того, что США и их союзники «применяют ИКТ в наступательных целях».

«Признаются и в том, что создали «IT-армию Украины» для атак на российскую инфраструктуру», — отмечал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

В начале июня начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне сообщил, что Вашингтон провел серию «наступательных цифровых операций» против России в поддержку Украины. Он отметил, что все данные «цифровые операции» проводятся под гражданским надзором и в соответствии с политикой, принятой Министерством обороны США.

Комментируя его заявление, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что любая наступательная киберактивность против России не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта.

С начала военной операции различные российские сайты оказывались недоступными из-за DDoS-атак. По данным «Лаборатории Касперского», за март число DDoS-атак выросло в восемь раз, причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа. На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%.