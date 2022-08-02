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Посол в России заявил о готовности Таиланда поставлять автозапчасти

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters
Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Таиланд может заинтересовать российских импортеров рядом товаров, которые он готов поставлять, — среди них автозапчасти, лекарства и медицинское оборудование, текстиль, спортивный инвентарь и многое другое, заявил посол королевства Сасиват Вонгсинсават в интервью «РИА Новости».

По его словам, Таиланд называют азиатским Детройтом, поскольку страна постепенно становится центром автопроизводства в регионе.

Кроме того, посол рассказал, что Бангкок заинтересован в импорте российских удобрений и энергоносителей, особенно в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели «Биоциклическозеленой экономической модели», инициатором которой выступают страны АТЭС.

Также в Таиланде возрастет заинтересованность в закупках авиатехники у России, если производители улучшат постпродажное обслуживание, указал дипломат.

«В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП. Тем не менее согласно мнению закупщиков есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить, — послепродажное обслуживание», — сказал Вонгсинсават, отметив, что, «если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

На фоне западных санкций Минпромторг включил товары для автомобилей ряда брендов, в том числе Land Rover и BMW, в список продукции, которую можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

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