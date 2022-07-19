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Ракова сообщила о тестировании столичными хирургами российских имплантов

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) успешно провел тестирование отечественных имплантов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет об импортозамещающих эндопротезах, используемых в хирургии, нейрохирургии и травматологии. Будучи инновационной продукцией, они заменят западные аналоги в некоторых сегментах, объяснила заммэра, а также снизят стоимость проведения высокотехнологичных операций.

Относящийся к Комплексу социального развития правительства Москвы, МЦИТЗ проводил эту работу на базе городских медицинских организаций. По словам Раковой, тестирование имплантов из отечественного инновационного материала «Реперен» проходило при реконструкции брюшной стенки и лечении гнойного перитонита, а вели его врачи ГКБ им. В.М. Буянова, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, Первой градской больницы и ГКБ № 7 им. С.С. Юдина. Заммэра сообщила, что вскоре будет проведено пилотирование на базе МКНЦ им. А.С. Логинова при малотравматических операциях с клеевой фиксацией. По ее словам, эти материалы можно также применять в нейро- и кардиохирургии. Ожидается, что после завершения всех этапов тестирования эти современные продукты поступят в распоряжение московских врачей.

«Мы ожидаем, что сможем заместить западные аналоги в ряде областей медицины — и пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов. Также мы прогнозируем снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций», — отметила Ракова.

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Фото:Pexels

В столичном Соцкомплексе сообщили, что тестируемые импланты производятся в «Айкон Лаб». Это нижегородская компания, специалисты которой разрабатывают композитные импланты на основе собственных, зарегистрированных материалов. Один из них — это упомянутый «Реперен». Изделия на его основе позволяют реконструировать мягкие и твердые ткани пациента с минимальным применением инвазивных процедур. Количество успешных операций с его применением уже превышает 20 тыс., характеристики имплантов соответствуют мировому уровню, сама разработка — отечественная.

Еще один инновационный продукт компании высокого класса, о котором сообщили в Соцкомплексе Москвы, — полимерный материал «Рекост». С его помощью можно замещать крупные костные дефекты, в частности кисты, полости пазух, а также восполнять утраченные участки кости. «Рекост» используется как в жидком состоянии, в виде костного цемента, так и в твердом — печатается на 3D-принтере. По словам Раковой, материал апробируют в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в Боткинской больнице для усиленной фиксации медицинских винтов в ортопедической хирургии. Технология избавляет пациента от дискомфорта при перепаде температур благодаря низкой теплоемкости пластин и от искажений при лучевой диагностике (КТ или МРТ).

В свою очередь, коммерческий директор компании-разработчика «Айкон Лаб» Андрей Гришин рассказал, что в ближайших планах стоит создание в Москве «3D-аддитивной лаборатории для обработки цифровых данных, моделирования и производства индивидуальных имплантов с сокращением сроков по их изготовлению». Гришин подтвердил, что компания готова реализовывать проект в партнерстве с МЦИТЗ совместно с высококвалифицированными врачами и передовыми клиниками столицы, а в будущем транслировать его в российские регионы и за рубеж.

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Московский центр инновационных технологий в здравоохранении создали в столице в минувшем году. Он призван стать местом совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение столицы. Ранее центр открыл собственный медицинский технопарк. Резидентами могут стать компании, разрабатывающие медицинские технологии, которые в перспективе могут быть внедрены в московское здравоохранение.

Теги
имплантат инновационные технологии Анастасия Ракова хирургическое отделение
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