В Узбекистане вновь стали принимать переводы с российских карт «Мир»

Узбекистан. Самарканд. (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Узбекистане впервые за пять месяцев заработал сервис трансграничных переводов с российских банковских карт «Мир» на местные карты Uzcard, сообщается на сайте Единого общереспубликанского процессингового центра (торговая марка Uzcard), который занимается эквайрингом, обеспечением процесса электронных платежей и выступает провайдером финансовых услуг в стране.

«Зачисление перевода на карты Uzcard происходит мгновенно. Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в национальной валюте по выгодному курсу для пользователей», — говорится в сообщении. Дополнительные скрытые комиссии за перевод не взимаются, отметили в центре.

28 февраля Uzcard сообщила, что приостанавливает прием переводов от банков-участников российской Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», «в связи с проводимыми техническими работами». В то же время приостанавливался прием карт «Мир» в банкоматах и терминалах, но с 7 марта российские карты снова стало возможно использовать в Узбекистане.

Uzcard пообещала выпустить пошаговую инструкцию проведения переводов, а также список российских банков, через мобильные приложения которых можно переводить деньги.

Как следует из информации на сайте российской платежной системы, НСПК имеет соглашения о трансграничных переводах не только с Uzcard, но и с национальными платежными системами других стран СНГ, например с киргизской «Элкарт» и белорусской «Белкарт».