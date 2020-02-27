Путин заявил о претензиях России на зарубежные активы стран бывшего СССР

Россия признала себя правопреемницей СССР и выплатила долги за бывшие советские республики, в том числе Украину, заявил Путин

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Россия, став правопреемницей Советского Союза, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик бывшего СССР в обмен на активы за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает ТАСС. По его словам, «весь мир был очень счастлив», когда Россия согласилась быть правопреемницей СССР и выплатить все долги бывших республик.

«Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — сказал Путин. Президент отметил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

В 1993 году Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу. Взамен они отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах Советского Союза. По данным на январь 1994 года, долг бывшего СССР составлял $104,5 млрд, почти $50 млрд из которых была задолженностью перед Парижским клубом кредиторов. В 2006 году Россия досрочно погасила этот долг, в августе 2017 года Россия последний раз выплатила Боснии и Герцеговине $125,2 млн по вешнему долгу бывшего СССР.