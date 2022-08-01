Министр обороны КНР назвал важнейшую задачу «новой эпохи»

Вэй Фэнхэ (Фото: Andy Wong / AP)

Модернизация армии — это одна из главных задач новой эпохи, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на торжественном приеме в Пекине по случаю 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Следует стремиться к созданию консолидированной национальной обороны и сильной народной армии, соразмерной международному статусу нашей страны и совместимой с интересами национальной безопасности и развития, с тем чтобы обеспечить стратегическую поддержку реализации великого обновления китайской нации», — сказал глава Минобороны.

Увеличить боеспособность китайской армии в соответствии с требованиями «новой эпохи» ранее поручил председатель КНР Си Цзиньпин. Он предложил добиваться поставленной цели за счет улучшения подготовки кадров.

Прием в Пекине состоялся по случаю 95-летия со дня создания НОАК, в 1927 году.

Си Цзиньпин регулярно говорит о необходимости совершенствовать китайскую армию. Похожее публичное заявление он сделал и в день 100-летия Коммунистической партии Китая, который отмечали 1 июля в прошлом году.

В этом году заявления китайских чиновников о необходимости модернизации армии прозвучали на фоне очередного обострения вокруг Тайваня. Поводом стала совпавшая с датой праздника поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Азию. Визит на Тайвань та официально не анонсировала, однако китайские власти, в том числе Минобороны, предупреждали Вашингтон, что это может серьезно усугубить двусторонние отношения.

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Кроме того, в день старта турне Пелоси Китай начал учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет одноименный пролив. США также усилили свое военно-морское присутствие в регионе.

Предупреждение Вашингтону сделали и в китайском МИДе. В частности, представитель ведомства Чжао Лицзянь заявил, что возможная поездка Пелоси «серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня».

Официально США не признают независимость Тайваня и придерживаются политики «одного Китая». При этом американская администрация поддерживает торговые связи с Тайбэем и продает ему оружие.